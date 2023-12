Stando a quanto riporta il sito francese Footmercato, la trattativa per il rinnovo di contratto del portiere Mike Maignan al momento non decolla. Il contratto dell’estremo difensore è in scadenza nel giugno 2026, ma per il rinnovo, il giocatore avrebbe chiesto al club un’importante riconoscimento economico che al momento il Milan non intende concedere ed è per questo che la trattativa tra le parti si fa in salita.

Tre top club alla finestra per Maignan

Con la trattativa per il rinnovo in fase di stallo, dall’Europa tre top club hanno avviato i primi contatti per il portiere. I club in questione sono: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea. In caso la trattativa non dovesse andare a buon fine, alla scadenza di contratto i tre club si inserirebbero con decisione per provare a strappare l’estremo difensore al Milan.