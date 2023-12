Il Milan aspetta Leao, il jolly dei rossoneri prepara il rientro. Tutto dipenderà dagli esami strumentali che il calciatore portoghese svolgerà tra oggi e domani per monitorare il bicipite femorale destro.

Leao in campo a Bergamo?

Si spera di averlo di nuovo a disposizione per la sfida contro l’Atalanta, in casa Milan non si vuol forzare il rientro per non rischiare ricadute, un rientro graduale l’obiettivo dello staff milanista.