Calciomercato Milan, l’Atalanta non apre alla cessione di De Roon

Il mese di agosto è un mese molto caldo non solo per chi aspetta il mare tutto l’anno, ma anche per il mondo del calcio impegnato con le trattative di calciomercato. Infatti l’attuale finestra di mercato registra temperature sempre più elevate per gli ultimi colpi da mettere a segno. Uno dei club italiani coinvolto nella ricerca frenetica di un mediano è il Milan.

Calciomercato Milan, si allontata De Roon

Come riportato su Tuttosport.com con l’eventuale cessione di Rade Krunic, sul quale non si arresta il forte pressing del Fenerbahçe, il Milan dovrà trovare un centrocampista erede del bosniaco. Tra i nomi presenti sul taccuino di mister Pioli spunterebbe il nome di Marten de Roon dell’Atalanta. Ma stando alle ultime indiscrezione, il club bergamasco non sarebbe interessato alla cessione.