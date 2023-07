Calciomercato Milan, l’attaccante arriva dalla Bundesliga | I dettagli

Calciomercato Milan, si allunga la lista degli attaccanti

Prosegue la ricerca dell’attaccante in casa rossonera, e la lista continua ad allungarsi. Tanti i nomi, tante le idee, ma bisognerà comprendere quale si concretizzerà. Secondo il quotidiano Tuttosport, restano concrete le idee Alvaro Morata, Gianluca Scamacca, Boulaye Dia e Mehdi Taremi, alla quale se ne aggiunge uno, proveniente dalla Bundesliga.

Calciomercato Milan, l’ultima idea è Werner

Infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano, la nuova idea sarebbe Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia, squadra in cui ha fatto ritorno dopo la brutta esperienza al Chelsea. Nel suo ritorno in Germania, l’attaccante ex Blues, ha trovato la forma di un tempo, realizzando 16 gol in 40 partite. Werner vuole continuare a riscattarsi e chissà se lo farà proprio a Milano.