Calciomercato Milan, l’attaccante vuole i rossoneri | Le ultime

Morata spinge per il ritorno in Italia

Calciomercato Milan, Morata vuole i rossoneri

Morata vuole solo l’Italia e il Milan. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il calciatore spagnolo avrebbe chiesto al proprio entourage di sciogliere il nodo legato al proprio trasferimento per tornare in Serie A e giocare per i rossoneri. L’attaccante avrebbe meditato il proprio trasferimento già da gennaio, a seguito del passaggio di Depay ai Colchoneros che ha, consequenzialmente, messo in discussione il posto da titolare, mai in discussione fino a quel momento.

Morata, tre difficoltà da risolvere

L’attaccante spagnolo è deciso e aspetta il Milan. Tuttavia, restano delle difficoltà legate a diverse situazioni da dover risolvere. Si parte dall’ingaggio, il calciatore percepisce 5-6 milioni di euro, meno di quanto offrono i rossoneri, fermi a 4. In seconda battuta si dovranno sciogliere le difficoltà legate alla clausola di 20 milioni, scattata con il rinnovo fino al 2026, che l’Atletico Madrid potrebbe rivedere, accettando una proposta di prestito con obbligo. L’ultimo punto è quello del Decreto Crescita: per i rossoneri sarebbe impossibile usufruire di tali vantaggi, motivazione non trascurabile che rende più onerosa la trattava.