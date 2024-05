E’ Roma-Milan anche a Perth | 5-2 per i giallorossi, in gol Dybala, Abraham e Baldanzi

Nella gara dedicata ad Agostino Di Bartolomei e in programma a Perth, Roma e Milan si sfidano in una sorta di remake di Europa League. Ottima prova dei giallorossi di De Rossi, che con un poker spazzano via la squadra di Bonera, allenatore che ha preso il posto dopo Pioli. Parte subito forte la squadra capitolina che sblocca la gara con Baldanzi al 37′, con l’ex Empoli che segna il suo primo gol in maglia giallorossa.

Roma-Milan nel segno di Di Bartolomei. Bene Baldanzi e Abraham

Il primo tempo termina così anche se nella ripresa la partita promette grandi emozioni perchè prima il Milan pareggia i conti con Theo Hernandez con un bolide da fuori, ed è 1-1. Non è finita qui perchè i giallorossi si scatenano e vanno ancora a segno con Angelino ed Abraham e si portano sul 3-1. Sembrerebbe finita qui e invece no perchè prima Okafor illude con la rete del 3-2 anche se i rossoneri si devono arrendere ai gol di Dybala e Azmoun che chiudono i giochi e regalano un pokerissimo alla squadra di De Rossi.