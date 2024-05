Interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez | Il Milan per lasciarlo partire chiede una cifra alta

Si intensificano le voci che porterebbero Theo Hernandez fuori da Milanello nella prossima stagione. Dalla Spagna e dalla Francia come scrive Tuttosport il Bayern Monaco vuole fare sul serio sul terzino francese del Milan. I rossoneri non hanno la necessità di vendere, e chiedono almeno 80 milioni di euro per il cartellino. Se dovesse partire potrebbe accadere esattamente come successe l’estate scorsa con la partenza di un big in quel caso Tonali.

Con la possibile cessione di Theo il Milan avrebbe un bel tesoretto da investire

Con una cessione di un big il Milan aumenterebbe il suo budget ancora di più e potrebbe andare sul mercato per rinforzarsi. La priorità rimane l’attaccante dopo la partenza di Giroud: è forte ancora il nome di Zirkzee con la richiesta del Bologna di 40 milioni di euro. A centrocampo i rossoneri cercano un giocatore che possa schermare davanti alla difesa, Amrabat e Fofana potrebbero essere i profili giusti, al centro della difesa piace sempre Buongiorno ma la concorrenza è serrata. Sulla fascia destra i nomi in pole sono Emerson Royal e Tiago Santos.