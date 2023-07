Calciomercato Milan, il futuro di Colombo ha due strade | Lo scenario

Milan, in attesa di arrivare all’attaccante, in Via Aldo Rossi si ragiona sul futuro di Lorenzo Colombo. Il ragazzo ha appena concluso una stagione in prestito al Lecce, con cui ha messo a segno 5 gol in 31 presenze, aiutando i salentini a raggiungere la salvezza.

Milan, Pioli vuole Colombo in ritiro

Dove giocherà il prossimo anno Lorenzo Colombo? Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli vorrebbe averlo in ritiro per poterlo valutare. Dall’altra parte, tuttavia, il mercato suona dalle parti di Via Aldo Rossi. Il Genoa ha manifestato interesse per l’attaccante, che punta ad arricchire il proprio reparto offensivo con un giovane da affiancare alle pedine più esperte.