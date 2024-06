Venezia-Cremonese, le ultimissime sulle formazioni

Venezia e Cremonese si contendono l’ultimo posto in Serie A. Si riparte dallo 0-0 dello Zini. I lagunari hanno a disposizione ben due risultati per tornare nella massima categoria, dopo due stagioni dall’ultima apparizione. Solo vittoria per centrare la A per la formazione di Stroppa.

Venezia-Cremonese, le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverio; Candela, Busio, Tessman, Lella, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Coda. All. Stroppa.