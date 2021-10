Calciomercato Milan, le parole di Juric su Belotti

Per l’allenatore granata, il Gallo rimarrà fino a fine stagione

Appena rientrato dopo alcune settimane di stop per vari problemi muscolari, Andrea Belotti è pronto a riprendersi sulle spalle la sua squadra, il Torino. Il Gallo, però, è anche al centro di molte chiacchere di mercato data la sua situazione contrattuale dato che è in scadenza al giugno 2022 e, al momento, non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare.

Per questo si è anche parlato di una sua possibile cessione nel mercato di gennaio con il Milan che sarebbe uno dei club più decisi a puntare sul numero 9 granata. Nella conferenza stampa prima della gara proprio contro i rossoneri, il tecnico del Torino Juric ha chiuso a questa possibilità: “Se temo che andrà via a gennaio? No, lui resterà fino a fine anno ma non firmerà neanche il contratto fino a fine stagione. Non ci saranno neanche altri rilanci, altri avvicinamenti. Lui farà il suo anno, spero bene, poi quando il campionato sarà finito allora deciderà cosa fare“. La situazione sembra chiara per il momento: Belotti rimane al Torno fino a fine stagione, anche a costo che il club granata lo perda a parametro zero al termine del contratto.