In casa Milan si continua a pensare al mercato visto che già da gennaio potrebbero essere fatte diverse cessioni. Non è il turno però di Tijjani Reijnders, che potrebbe tornare in Olanda secondo quanto detto da Arnold Mühren, ex centrocampista olandese al De Telegraaf.

Calciomercato Milan, Reijnders torna in Olanda?

“Continuo a pensare che sia un peccato che l’Ajax non abbia ingaggiato giocatori come lui, che vivono a mezz’ora da Amsterdam. Sono stati spesi più soldi per gli stranieri che non hanno il Dna dell’Ajax. Reijnders sarebbe stato una scelta fantastica per l’Ajax”. Queste le sue parole.