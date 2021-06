Calciomercato Milan

L’inaspettato addio di Hakan Calhanoglu ha messo in difficoltà la società rossonera, che adesso dovrà accelerare sul mercato per sostituire il turco. Nelle ultime ore si sono susseguiti numerosi nomi, l’ultimo arriva dalla formazione giallorossa.

Calciomercato Milan, Lorenzo Pellegrini per il dopo-Calha

L’addio di Hakan Calhanoglu impone l’acquisto di un nuovo trequartista. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno che non possono e non devono sbagliare. Serve un calciatore che riesca a fare entrambe le fasi, con qualità e che magari garantisca un buon numero di gol. I due principali dirigenti dello staff rossonero che si occupa di acquisti sta valutando sempre più profili, anche personalità con caratteristiche diverse.

Si Rodrigo De Paul potrebbe essere un acquisto azzeccato per l’organico rossonero, ma come raccontato l’argentino è pronto a vestire la maglia dell’Atletico Madrid, inoltre il prezzo fissato è troppo alto, così Maldini guarda altrove. Così, dopo i nomi degli ultimi giorni di: Ziyech, Zaccagni, James Rodriguez, Ilicic, Gomez e Rafinha, adesso si aggiunge quello di Lorenzo Pellegrini della Roma.

Si sa, Pellegrini non è un trequartista classico, ma ha dimostrato di poter occupare anche quel ruolo, il senso del gol del giallorosso è palpabile ad ogni gara. Pellegrini, classe 1996, ha dato prova di poter giocare in tutte le posizioni del centrocampo. I numeri dell’ultima stagione sono davvero buoni: undici gol e nove assist in 47 partite giocate. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi sono già a lavoro.