Calciomercato Milan, Maldini si tutela: sarà lui il dopo Kessie

Il sostituto di Kessie potrebbe arrivare a costo zero

Un argomento di scottante attualità in casa Milan è quello legato al rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista, una delle colonne portanti della squadra di Stefano Pioli, ha lasciato i rossoneri in stand by con una trattativa per il rinnovo di contratto (che scadrà al termine della stagione attuale) che si sta trascinando più del previsto.

Lo scenario non ispira di certo ottimismo ed è per questo che Paolo Maldini si sta guardando intorno per cercare un sostituto dell’ivoriano. Il casting è aperto e i nomi che circolano sono ovviamente molti. Uno delle piste di cui si sta parlando nelle ultime ore porta al nome di Hector Herrera dell’Atletico Madrid. Come riporta Niccolò Ceccarini, infatti, il Milan potrebbe puntare al messicano ex Porto il cui contratto con i colchoneros termina proprio alla fine di questa annata. Calciatore esperto e di caratura internazionale potrebbe fare al caso dei rossoneri per dimenticare il possibile addio di Kessie.