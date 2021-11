Calciomercato Milan, Maldini guarda in casa Juve: è lui il rinforzo per gennaio

La dirigenza rossonera sta pensando a un vice Theo Hernandez da regalare a Pioli.

Il Milan si muove per gennaio. Maldini e Massara stanno lavorando per migliorare la rosa visto che al momento servono un trequartista come vice Brahim Diaz e un terzino sinistro come alternativa a Theo Hernandez, con Ballo Toure che non convince a pieno l’allenatore rossonero.

I dirigenti rossoneri stanno lavorando su più fronti sul mercato, con diversi nomi sul tavolo anche se potrebbe uscire sempre qualche nome a sorpresa già a partire da gennaio. I rossoneri per la fascia sinistra stanno però pensando alla serie A.

Milan, spunta Luca Pellegrini per la fascia

Come vice Hernandez piace infatti l’idea Luca Pellegrini, terzino della Juventus. Il giocatore, cresciuto nella Roma non ha trovato continuità nella Juventus, al contrario del Cagliari, quando fece una grande stagione.

Il giocatore classe 1999, chiuso da Alex Sandro e De Sciglio, cerca un’occasione di riscatto in qualche altro club visto che viene da due anni non particolarmente brillanti. Prima della Juventus il calciatore ex Roma, aveva fatto male anche al Genoa, causa i molti infortuni che hanno costretto il giocatore a fermarsi più volte. L’operazione al Milan potrebbe chiudersi in prestito secco fino a giugno, con la possibilità quindi di valutare il giocatore fino a fine campionato.