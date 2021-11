Calciomercato Milan, parla l’agente di Nunez

Il futuro del talento uruguaiano è ancora tutto da scrivere

Tutti pazzi per Darwin Nuñez. Da ormai diversi mesi abbiamo imparato a conoscere questo giovane attaccante classe ’99 che con il Benfica ha già raggiunto quota 8 gol stagionali (di cui 3 in Champions contro Barcellona e Bayer Monaco), oltre a brillare per le sue prestazioni sempre notevoli. E come è normale, la fila davanti alla porta della dirigenza del club portoghese si è fatta lunga.

LEGGI ANCHE

Milan, brutte notizie dall’infermeria| Si teme un lungo stop

Derby di mercato Inter-Milan per il gioiello del Torino

Recentemente ha parlato Edgardo Lasalvia, agente di Nuñez, a Tuttojuve facendo il punto sul futuro del suo assistito e sulle squadre interessate ad acquistarlo: “Per rispetto e per una questione di professionalità, non posso dire i nomi delle squadre con cui abbiamo parlato”. Lasalvia ha poi aggiunto che nei prossimi giorni avrà una riunione con Rui Costa, dirigente del Benfica, nella quale si parlerà della situazione del giovane attaccante. E il Milan rimane sempre sullo sfondo, pronto a cogliere l’occasione se si presenterà.