Dalla Spagna, Calciomercato Milan: si allontana Mariano Diaz

Il calciatore domenicano era finito nel taccuino dei dirigenti rossoneri per rinforzare il reparto offensivo a gennaio

Mariano Diaz è in cerca il rilancio. In questa stagione, con la maglia del Real Madrid, il classe 1993 ha giocato pochissimo; appena 3 presenze nella Liga e 2 in Champions League. Un bottino molto misero che sta facendo riflettere l’ex attaccante del Lione. Il Milan ha sempre osservato con attenzione la situazione: i continui infortuni di Ibrahimovic e Leao stanno facendo riflettere la società rossonera sull’eventuale rinforzo in attacco.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, Diaz potrebbe restare in Spagna. Al momento la principale candidata è il Valencia che a gennaio perderà Maxi Gómez e quindi dovrà trovare un sostituto. Il Valencia vorrebbe chiedere acquisire Diaz dal Real Madrid con la formula del prestito e con la possibilità di riscattarlo a fine stagione. Il Real Madrid non sembra tanto intenzionata a puntare su di lui per il futuro e quindi alla fine potrebbe accettare la proposta.