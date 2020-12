Milan, rescissione ad un passo per un difensore

Fuori dai piani tecnici di mister Pioli, Mateo Musacchio potrebbe presto salutare il Milan

Il suo contratto scade a giugno 2021 e la sua permanenza per un’altra stagione appare impossibile. Anzi, come riferito da TuttoSport, Mateo Musacchio potrebbe presto rescindere il proprio contratto già a gennaio. Emblematiche sono state le ultime gare visto che con l’infortunio di Gabbia è finito dietro a Kalulu e Duarte. Zero minuti disputati finora ma il classe 1990 reclama spazio. Come riferito da PianetaMilan, l’ipotesi Genoa non è mai tramontata anche se è molto più plausibile rivederlo in Spagna con la maglia del Villareal.