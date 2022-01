Calciomercato Milan, nessun colpo a sorpresa

Milan, il mercato delude i tifosi rossoneri

I tifosi del Diavolo sognavano il colpo ad effetto, Vlahovic alla Juve, Gosens all’Inter e nulla di fatto in casa rossonera. Delusione tra i tifosi rossoneri. La dirigenza rossonera ha tentato il colpo last minute provando ad assicurarsi Renato Sanches, ma è arrivata la fumata nera. La trattativa per il momento è saltata ma potrebbe tornare di moda la prossima estate. Si parla di una cifra vicina ai 25 milioni di euro per l’approdo del calciatore in rossonero.