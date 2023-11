Il Milan è già sul mercato e sta monitorando attentamente la situazione in vista della sessione invernale. Il ds Geoffrey Moncada ha messo gli occhi sul giovane Matija Popovic, attaccante del Partizan Belgrado. Il classe 2006 non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 31 Dicembre e la dirigenza rossonera, approfittando dell’opportunità di poterlo tesserare a parametro zero, ha già avviato i contatti. Il club di via Aldo Rossi avrebbe infatti offerto un contratto fino al 2028 per bruciare la concorrenza.

Per il centrocampo nuovi contatti per Ouédraogo

Milan sulle tracce anche del 17enne Ouédraogo dello Schalke 04: il talentino tedesco classe ’06 è apprezzato da molti club di Bundesliga. La concorrenza e la clausola rescissoria da 11 milioni potrebbero rendere l’affare più complesso. Il club rossonero ha comunque voluto avviare i primi contatti per tastare il terreno e capire le intenzioni del club tedesco.