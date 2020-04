Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo: Daniele Baselli

Il calciomercato, nonostante il lockdown dovuto al coronavirus, continua il suo decorso naturale occupando il centro delle notizie sportive. In tal senso, come riportato dai colleghi di TuttoSport, il Milan starebbe osservando attentamente la situazione di Baselli in casa granata.

Il centrocampista azzurro del Torino si ritrova davanti a un bivio; non sa se imboccare la strada della permanenza o quella dell’addio.

I rossoneri, che da sempre hanno apprezzato le qualità del ragazzo, attendono maggiori notizie e, qualora si arrivasse a una rottura, potrebbero esser pronti a sacrificare la pedina Pobega per ottenere Baselli.