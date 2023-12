Con quasi un girone giocato, il Milan di Pioli ha capito quale saranno le modifiche da fare a gennaio visto che i rossoneri avranno bisogno di ben altro per provare ad avvicinare Inter e Juventus.

Calciomercato Milan, spunta l’idea Nelsson

I rossoneri, complice anche i tanti infortuni, ripartiranno dalla difesa per provare a lottare per i primi quattro posti in campionato e soprattutto per provare a vincere l’Europa League. E proprio per questo i rossoneri sarebbero pensando a Victor Nelsson, difensore classe 1997 del Galatasaray e che quest’anno ha già collezionato 11 presenze. Da vedere però se il club turco aprirà alla cessione in prestito del difensore danese.