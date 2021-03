Calciomercato Milan, nuovo ritorno di fiamma per Maldini

Calciomercato Milan

Paolo Maldini sa fare bene il suo mestiere. Il dirigente rossonero ha portato talenti indiscussi a Milano, i quali hanno saputo dare gran contributo alla formazione di Stefano Pioli. Il ds è già a lavoro per la prossima stagione, quando i rossoneri avranno molti impegni, soprattutto in caso di ritorno in Champions League. Per il calciomercato del Milan c’è un ritorno di fiamma in vista.

Calciomercato Milan, Dani Olmo nel mirino

Paolo Maldini sta mandando avanti un progetto molto interessante con il Milan. I giovani talenti acquistati o portati in prestito sono tanti: da Tonali e Tomori, ma anche Diogo Dalot, Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Ma non è finita qui. Il club rossonero sta valutando anche come rinforzare la squadra la prossima estate, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, principale obiettivo stagionale. Uno dei giovani su cui potrebbe puntare il calciomercato del Milan gestito da Maldini è Dani Olmo. Lo spagnolo, appena 21enne, è in forza al Lipsia ma è anche capitano della Nazionale spagnola Under 21. Un centrocampista molto versatile che può fare da trequartista ma anche da seconda punta o terminale offensivo. Dani Olmo ha un contratto con i tedeschi fino al 2024 e non sarà facile per Maldini portarlo in rossonero, ma sarà uno dei prossimi obiettivi da tentare.