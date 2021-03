Juventus, non solo Ramos: altri tre giocatori del Real nel mirino

La Juventus pianifica il futuro e punta a rinfoltire la rosa con giocatori di qualità ed esperienza. Si vuole pescare in casa del Real Madrid

La Juventus non vuole perde tempo e punta a rinforzare la rosa. La stagione è stata abbastanza deludente; l’obiettivo Champions League è sfumato, mentre lo Scudetto è diventato un traguardo utopistico. In estate ci sarà una vera rivoluzione e, come riferito da calciomercato.it, i giocatori in uscita sono nomi illustri. Buffon, Chiellini, Ramsey, Rabiot, Dybala, e anche lo stesso Ronaldo. Profili di spessore ma la Juventus per ripartire deve necessariamente vendere e sacrificare giocatori di un certo livello. La questione CR7 sarà centrale; il portoghese ha un altro anno di contratto e la Juventus potrebbe puntare a monetizzare al massimo già in estate. Però, dalla Spagna, arrivano rumors di mercato differenti considerando che per convincere il portoghese la Juventus sta studiando un piano ben preciso che vedrebbe coinvolti alcuni ex compagni del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ramos per convincere Ronaldo

La Juventus vorrebbe portare a Torino Sergio Ramos. Il suo futuro al Real Madrid non è così scontato considerando che ogni giorno ci sono novità e notizie differenti. Ecco perché la Juve vorrebbe cogliere l’occasione; lo spagnolo sarebbe un rinforzo di primissima fascia per una difesa che ha bisogno di giocatori come lui. Ramos, come riferisce Don Balon, potrebbe essere la chiave giusta anche per la permanenza di Cristiano Ronaldo oltre il 2022. Agnelli per convincere Sergio Ramos sarebbe disposto a mantenere l’attuale ingaggio che percepisce al Real Madrid fino al 2024. Ovvero 36 milioni netti considerando che percepisce 12 milioni di euro a stagione. Agnelli non vorrebbe fermarsi al solo Sergio Ramos. Il portale iberico riferisce come Andrea Pirlo avrebbe dato l’ok per trattare con altri tre giocatori Blancos: Marcelo, Asensio e Lucas Vazquez. Quattro nomi importanti e di altissimo livello che porterebbe alla Juventus l’esperienza giusta per poter vincere la Champions League.