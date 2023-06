Calciomercato Milan, occhi in casa Fiorentina per il centrocampo | I dettagli

Calciomercato Milan, il nuovo nome è Amrabat

La cessione di Sandro Tonali, passato al Newcastle, ha lasciato un vuoto da colmare a centrocampo. La dirigenza rossonera valuta diverse alternative e guarda in casa Fiorentina: il nuovo nome è quello di Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, in uscita dal club viola, è una pista concreta per i rossoneri che, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.it, potrebbe incontrare il club toscano nei prossimi giorni.

Amrabat, occhi alla concorrenza

Un primo sondaggio è stato fatto, valutando la disponibilità alla cessione del calciatore da parte della società. Tuttavia, il Milan deve far fronte alla forte concorrenza proveniente dall’estero: Barcellona, già vicino al centrocampista, Atletico Madrid, su tutti, oltre ad alcuni club inglesi. La dirigenza viola, al momento, non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale. Il Milan ci prova, il sostituto di Tonali potrebbe essere proprio Amrabat.