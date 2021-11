Calciomercato, il Milan accelera per il trequartista | L’offerta

Milan, mani su Nabil Fekir

Il club rossonero è alla ricerca di un trequartista, si scalda la pista che porta in Spagna, obiettivo Nabil Fekir del Betis. Il giocatore ha un contratto che lo lega agli spagnoli fino al 2023, ancora lontano l’accordo per il rinnovo.

Come riporta fichajes.net, i rossoneri si sarebbero inseriti per convincere il calciatore a volare a Milano. Fekir piace molto ai dirigenti milanisti, perfetto per Pioli, su di lui anche club della Premier League.