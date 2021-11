Mercato Milan, offerta folle per Theo Hernandez: soldi più giocatore

Dall'Inghilterra arriva un'offerta folle per Theo Hernandez, il terzino francese del Milan.

Theo Hernandez è finito nel mirino del Chelsea, divenuto orfano di Ben Chilweel il quale a causa di una rottura del crociato sarà out per il resto della stagione. Abramovic si è immediatamente tuffato nel mercato per trovare un degno sostituto ed il nome caldo sarebbe appunto quello del terzino francese del Milan.

LEGGI ANCHE:

L’ex Real Madrid è molto vicino a prolungare il proprio accordo con il Milan ma di fronte ad un’offerta monstre le carte in tavola potrebbero cambiare la fine della storia. Il club londinese sarebbe disposto a mettere sul piatto 21 milioni di sterline più il cartellino di Timo Werner. L’attaccante tedesco farebbe comodo al Milan ma difficilmente Maldini darebbe il suo consenso su questa trattativa che sembra essere stata troncata sul nascere.