Rinnovo Kessie, il Milan non molla: la mossa di Maldini

In casa Milan si respira aria di grande fiducia dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro l’Atletico Madrid che ha permesso ai rossoneri di giocarsi il tutto per tutto per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea nell’ultima partita del girone in casa contro il già qualificato Liverpool di Klopp.

I meneghini si rituffano nel campionato per continuare a stupire tutti dopo lo stop subito nella scorsa giornata di al ‘Franchi’ con la Fiorentina; A Milano però un altro tema particolarmente importante è quello del rinnovo legato a Franck Kessiè, l’ivoriano sembra lontano dall’ accettare la proposta di rinnovo avanzata da Maldini (che si attesterebbe intorno ai 6 milioni di Euro più bonus all’anno, contro la richiesta di 9 milioni stagionali da parte del centrocampista) che però in questi ultimi giorni avrebbe cercato di giocarsi le ultime chance elevando il giocatore a capitano della squadra (come abbiamo potuto vedere contro la Fiorentina) rendendolo così ancora più importante per il ‘diavolo’ facendo così leva anche e soprattutto sull’ aspetto mentale del giocatore.

Come riporta ‘Tuttosport’ infatti, Maldini e Massara stanno compiendo un’ azione molto importante nei confronti dell’ agente del classe ’96 George Atangana, che però per ora non avrebbe sortito gli effetti sperati data la ‘forbice’ ampia tra domanda ed offerta.

Il Milan per ora non molla, vuole trattenere Kessiè inserendolo al centro del progetto futuro dei rossoneri; il tempo ci farà capire se i dirigenti del club di via Aldo Rossi riusciranno a strappare il tanto atteso sí del giocatore.