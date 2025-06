Seattle Sounders-Paris Saint-Germain, le probabili formazioni e dove vederla

Con Seattle Sounders-Paris Saint-Germain si apre l’ultimo turno della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. I parigini, dopo la sconfitta contro il Botafogo, sono costretti alla vittoria per non rischiare di mancare clamorosamente l’accesso agli ottavi di finale del torneo: Luis Enrique schiererà la sua migliore formazione, con Doué, Barcola e Kvaratshelia in attacco. Schmetzer, invece, proverà a impensierire gli avversari con un 4-5-1, il cui terminale offensivo sarà Musovski. La gara, in programma lunedì 23 giugno alle 21:00, verrà trasmessa su DAZN.

Seattle Sounders-Paris Saint-Germain, le probabili formazioni

SEATTLE SOUNDERS (4-5-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Kim, Tolo; Ferreira, C. Roldan, Vargas, Kent, Rusnak; Musovski. All. Schmetzer.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.