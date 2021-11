Milan Sassuolo, due recuperi e un infortunio: le ultime

Due recuperi e un infortunio per il Milan in vista della gara interna con il Sassuolo.

Il Milan dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, con una fantastica rete di Messias, dovrà affrontare il Sassuolo in campionato. Continua l’emergenza infortuni per il gruppo di Pioli con Giroud che si ferma. La risonanza a cui si è sottoposto l’attaccante francese ha confermato la lesione del bicipite femorale sinistro. Il campione del mondo con la Francia verrà rivalutato tra dieci giorni.

LEGGI ANCHE:

Buone notizie invece sul fronte recuperi. Maignan e Tomori hanno lavorato in gruppo e quindi sono entrambi disponibili per il prossimo match in programma domenica 28 novembre contro il Sassuolo.