Milan, Romagnoli non rinnova e Maldini lo rimpiazza: colpo da 25 milioni

In questa stagione, con Juric sta trovando la sua definitiva consacrazione e le curiosità provenienti da diversi club, sono sempre più forti.

Stiamo parlando di Gleison Bremer, il difensore brasiliano del Torino infatti è colui che ha vinto il maggior numero di duelli (91) e di palloni recuperati (105) altri numeri del primato sono i 48 intercetti e i 50 duelli aerei vinti: numeri (riportati da dazn) da urlo che si uniscono alle sei reti messe a segno nell’anno 2021, basti pensare che nessuno lo ha eguagliato nei cinque principali campionati europei.

Il club di Urbano Cairo vuole blindare il classe ’97 proponendo al ventiquattrenne un sostanzioso aumento d’ingaggio che passerebbe dagli attuali 500 mila Euro stagionali attualmente percepiti a circa 1,5 milioni annuali: il triplo dell’attuale stipendio percepito dal perno della difesa granata, ma potrebbe non bastare.

Inter e Tottenham si sono già mosse per instaurare dei pour parler con l’entourage del difensore, che di buon grado valuterebbe offerte da team di alta classifica, ed in tal senso ecco che l’interesse del Milan potrebbe concretizzarsi; i rossoneri sono infatti alla ricerca di un valido difensore che possa sostituire il probabile partente Romagnoli e Bremer soddisferebbe tutte le caratteristiche richieste da Maldini e Pioli: veloce, fisico oltre che giovane e con ampi margini di miglioramento.

Da qui la decisione del ‘diavolo’ di richiedere informazioni sul costo del cartellino dell’ex Atletico Mineiro che dai piemontesi viene valutato circa 25 milioni: una cifra lontana da ciò che si aspettavano i meneghini ma se, come potrebbe essere, il paulista non rinnoverà coi torinesi, la valutazione si abbasserà notevolmente e tenendo in considerazione il fatto che Cairo non vorrà vedersi di fronte una situazione analoga a quella di Belotti, potrebbe decidere di cedere Bremer prima della naturale scadenza del suo contratto, facendo in modo di non perderlo a zero e allo stesso tempo permettendo al club di via Aldo Rossi di aggiudicarsi uno dei migliori difensori della nostra serie A ad un prezzo assolutamente vantaggioso.