Milan, colpo alla Theo Hernandez: la strategia di Maldini

Dopo la bruciante sconfitta subita Sabato sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano in casa Milan è già tempo di pensare all’imminente mercato di gennaio, che potrebbe portare allo stesso percorso intrapreso con due ex Real Madrid: Brahim Diaz e Theo Hernandez che nei ‘blancos’ non trovavano lo spazio necessario per esprimersi al meglio e che al contrario in rossonero hanno trovato la giusta consacrazione rendendosi due elementi imprescindibili nell’organico del mister dei meneghini Stefano Pioli.

In tal senso i vertici della dirigenza del ‘diavolo’ avrebbero puntato seriamente gli occhi sul talento classe 1996 del Real: Marco Asensio.

Lo spagnolo sta trovando poco spazio nelle merengues e potrebbe trovarne notevolmente meno se il gioiello del Paris Saint Germain Kylian Mbappè dovesse approdare alla corte della squadra allenata da Carlo Ancelotti, da qui quindi l’idea di Maldini e Massara potrebbe concretizzarsi in favore dei milanesi che preleverebbero il venticinquenne inserendolo nel progetto di crescita del team proprio come avvenuto nelle ultime stagioni con Theo Hernandez e Brahim Diaz.

Dal punto di vista economico la valutazione dell’ex Espanyol si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di Euro, una cifra sul quale il Milan vorrebbe lavorare per tentare di convincere il club di Florentino Perez ad abbassare le proprie pretese mentre dal lato contrattuale il centrocampista offensivo vedrà scadere la propria Intesa con i ‘blancos’ a giugno del 2023, scadenza quindi non immediata ma sul quale il club di via Aldo Rossi potrebbe far leva per potersi accaparrare le prestazioni del talento iberico.