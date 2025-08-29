Brutte notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda giornata di campionato: Ardon Jashari, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza, è rimasto vittima di un infortunio nel corso dell’ultimo allenamento in seguito a uno scontro di gioco fortuito con Gimenez. Il Milan dovrà fare i conti con i primi infortuni.

Milan, lungo stop per Jashari

Lo svizzero è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo, senza sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. I prossimi mesi saranno difficili per lui, che proverà a recuperare quanto prima. Intanto, Jashari ha sui social ha lasciato un messaggio importante per parlare del momento. Lo svizzero ha scritto: “Voglio ringraziare tutti per il supporto e i messaggi. Il mio unico obiettivo è lavorare sodo, tornare più forte che mai e contribuire a raggiungere i traguardi che abbiamo come squadra. Forza Milan”.