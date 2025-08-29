Calciomercato Serie A: giornata decisiva per Albiol, Colpani verso Cremona, Como su Igor

Dopo il colpo Stengs, oggi il Pisa attende una risposta positiva da Albiol, l’ex difensore del Napoli è da due giorni a Forte dei Marmi, si discute sulla base di un contratto annuale con opzione per una ulteriore annata in cui sarebbe il brand ambassador del club nerazzurro.
La Cremonese tenta il colpo Vardy, mentre per il centrocampo l’obiettivo è Colpani del Monza, nel caso in cui dovesse riuscire l’operazione il club grigiorosso virerebbe su Maleh del Lecce.
Il Como vuole piazzare il colpo finale per la difesa, piacciono Igor del Brighton e Diego Carlos del Fenehrbace.