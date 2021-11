Calciomercato Milan, due top player a zero: Maldini pronto a chiudere

La dirigenza rossonera sta lavorando per regalare a Pioli un doppio colpo.

E’ un Milan ambizioso quello che sta cercando di migliorare la rossa a partire già da gennaio. L’allenatore rossonero ha sempre detto come questa sia una squadra già forte ma che con qualche piccolo ritocco potrebbe essere facilmente migliorata. Vista la sintonia che c’è tra l’allenatore e la dirigenza rossonera, Maldini e Massara vogliono accontentare quindi il tecnico emiliano.

Se per gennaio la dirigenza di via Turati potrebbe acquistare un trequartista, visto che manca ancora il vice Brahim Diaz, altrimenti un centrocampista che possa essere il sostituto di Kessie, è in attacco che il Milan potrebbe fare un doppio colpo di mercato sensazional nella sessione di giugno.

Milan, dentro Belotti e Lacazette e fuori Ibra?

La dirigenza meneghina starebbe pensando infatti sia a Belotti del Torino che a Lacazette per l’attacco. I due attaccanti lasceranno probabilmente i loro club vista la scadenza del loro contrtto il prossimo 30 giugno, con il Milan che è pronto ad approfittarne.

Maldini e Massara pensano ai due giocatori come ai sostituti di Pellegri e Ibrahimovic, che potrebbe non rinnovare il contratto fino al 2023 e la società si sta quindi tutelando già da ora. L’ingaggio delle due punte non sarebbe un problema visto che la società rossonera farà diverse uscite sul mercato e acquisterebbe poi i due a parametro zero, con Belotti che potrebbe finalmente esaudire il suo sogno di vestire la maglia del Milan.