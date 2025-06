Calciomercato, Jovic resta in Italia?

Con l’inizio dell’estate termina l’avventura di Jovic a Milanello. Il rossonero non rinnovato il contratto dell’attaccante che risulta quindi svincolato.

Jovic, occasione per il Torino?

Reduce da una stagione sottotono il 27enne serbo si ritrova senza squadra. Una situazione che potrebbe far comodo a diversi club in cerca di un attaccante, tra i quali il Torino che già a gennaio aveva provato ad acquistare l’attaccante. D’altro canto, non è da escludere che Jovic continui la sua carriera all’estero, salutando la Serie A dopo 3 anni dal suo arrivo.

Sulle tracce del serbo, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, anche i brasiliani del Botafogo, grandi protagonisti del Mondiale per Club, e i messicani del Cruz Azul.