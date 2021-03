Calciomercato Milan, colpo di scena nell’affare Otavio

Il classe 1995 sembrava essere destinato ad avere un futuro con la maglia del Milan. Il Porto spinge per la permanenza

C’è un importante e forse clamoroso ribaltone nell’affare Otávio. Il brasiliano è in scadenza di contratto, il Milan nelle ultime settimane aveva fatto passi in avanti per portarlo in Italia. Il centrocampista rappresenta un’importante opportunità di mercato per qualsiasi club poichè si tratta di un giocatore di primissimo livello. Con la maglia del Porto vanta di 176 presenze e a referto ci sono 19 gol e 45 assist. Anche il suo palmarès non è niente male visto che ha vinto due campionati portoghesi, due supercoppe nazionali e una coppa portoghese. Otavio è un giocatore che nel tempo è diventato prezioso soprattutto per le sue caratteristiche tecnico-tattiche. Il brasiliano nasce come trequartista ma la sue qualità lo spingono a giocare anche in diversi ruoli del centrocampo. Ecco perché il Milan ha immediatamente fiutato il colpo poiché permetterebbe a Stefano Pioli di avere più soluzioni da poter utilizzare a partita in corso o anche dall’inizio. Sul giocatore, però, c’è da registrare gli interessi della Roma e del Siviglia.

Calciomercato Milan, Otavio può rinnovare con il Porto

L’affare Otavio rischia di sfumare, a riferirlo è il noto giornalista Nicolò Schira. Sul proprio profilo Twitter ha sottolineato come il Porto abbia intensificato i contatti con gli agenti del giocatore per il rinnovo contrattuale. I portoghesi sarebbero disposti ad estendere il rapporto con il brasiliano per altri cinque anni. La trattativa al momento è in una fase avanzata e con molta probabilità si andrò verso la firma. Il Milan, cosi come la Roma e il Siviglia, avrebbero deciso di fare anche un passo indietro per un motivo ben preciso. Ewandro Schmidt, agente di Otavio, per il trasferimento a parametro zero del suo assistito chiede un compenso economico pari a 5 milioni di euro. Cifra importante e sicuramente alta e che le società coinvolte non sono intenzionate a versare. Al momento la situazione sembra andare verso la permanenza del brasiliano in Portogallo.