Calciomercato Milan, per il dopo Donnarumma ci sono 3 nomi

Calciomercato Milan, il dopo Donnarumma

Il Milan e Gigio Donnarumma sono sempre più lontani, la scadenza del contratto sempre più vicina. L’intesa tra le due parti sembra introvabile e allora la dirigenza rossonera si guarda intorno per valutare la migliore scelta per un sempre più vicino “dopo Donnarumma”. Al momento i nomi dei portieri che possono arrivare a Milano sono 3.

Calciomercato Milan: in lista Gollini, Audero e Musso

Il Milan non si ferma, i dirigenti rossoneri sono continuamente a lavoro per rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza al 30 giugno. Considerando le difficoltà che sono nate intorno al rinnovo, i rossoneri si guardano anche attorno, studiando un piano B. I nomi al momento sono tre: Juan Musso è il portiere più gettonato, poi è spuntato Gollini, e per finire Audero della Sampdoria. La società milanese non ha intenzione di lasciar partire il suo portiere, cerca di rispondere quanto più vicino possibile alle “elevate” richieste del giovane giocatore. Purtroppo la società non riesce ad arrivare ad una cifra di 10 milioni, quindi al momento è tutto in stanby. Non solo aspetto economico, il Milan conta sulla qualificazione alla prossima Champions League per ottenere il sì di Donnarumma al rinnovo del contratto. Il tempo stringe: è ora di formalizzare, nero su bianco, la volontà del portiere di restare a giocare per i rossoneri.