Atalanta-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

L’Atalanta scende in campo per la Champions League e lo fa con un big match della sesta giornata, quello contro il Chelsea. Questo è il primo scontro diretto in assoluto tra queste squadre. La formazione della Dea scenderà in campo contro gli inglesi alle ore 21. Atalanta-Chelsea in scena alla New Balance Arena verrà arbitrata dallo spagnolo Hernandez.

Atalanta-Chelsea, probabili formazioni

L’Atalanta torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match contro il Chelsea. I nerazzurri di Palladino sono reduci dalla sconfitta in campionato sul campo del Verona, ricevono gli inglesi nella sfida della sesta giornata di Champions. Nella classifica la Dea ha 10 punti.

Il Chelsea torna in Italia per una sfida di Champions e lo fa contro l’Atalanta in quello che sarà il primo scontro diretto in assoluto tra queste squadre. I Blues, Premier League, lo scorso fine settimana, hanno solo pareggio (a reti bianche) contro il Bournemouth. In classifica in Champions, la formazione di Maresta ha 10 punti.

ATALANTA – (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All: Palladino.

CHELSEA – (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Garnacho; Pedro Neto. All: Maresca.

Dove vedere Atalanta-Chelsea

Atalanta-Chelsea, gara valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.