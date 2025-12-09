Inter-Liverpool, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Champions League e l’Inter scende in campo. Big match per i ragazzi di Cristian Chivu che ospiteranno il Liverpool. Questa sera alle ore 21 San Siro sarà scenario di un match importante: Inter-Liverpool.

Inter-Liverpool, probabili formazioni

L’Inter torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match contro i Reds. I nerazzurri, reduci dal netto successo in campionato contro il Como, ricevono la formazione di Arne Slop nella sfida della sesta giornata. Nella classifica di Champions, l’Inter ha 12 punti.

Il Liverpool vive un momento molto complicato, in quanto in campionato, come poche volte nella storia, sono a metà classifica, a -10 dall’Arsenal capolista, e ora devono fare anche i conti con il caso Salah. L’attaccante egiziano dopo il pareggio per 3-3 a Leeds si è lamentato pubblicamente per il trattamento che gli riserva il tecnico Slot. Risultato: Salah non convocato per Milano. Sicuramente un punto a favore dei nerazzurri. Mentre in Champions League la classifica è più serena: il Liverpool è a quota 9.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All. Slot.

Inter-Liverpool, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Inter e Liverpool è visibile in diretta tv esclusiva per abbonati su Sky (canali Sky Sport 1 e 252, Sky Sport 4K), ma anche in streaming su Sky Go e Now.