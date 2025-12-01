Calciomercato Milan, proposto Sergio Ramos

Gli agenti del fuoriclasse spagnolo lo avrebbero proposto al Milan

Dopo Modric un’altra ex leggenda del Real Madrid potrebbe arrivare al Milan. Come riportato da Fabrizio Romano, Sergio Ramos lascerà il Monterrey questo gennaio e il suo entourage si sta muovendo per trovarli un nuovo club il prima possibile. Tra le varie ipotesi prese in considerazione dal difensore ci sono anche i rossoneri.

Calciomercato Milan, la situazione di Sergio Ramos

L’obbiettivo del campione spagnolo sarebbe quello partecipar al prossimo mondiale, ma per farlo vorrebbe tornare a giocare in Europa per avere più change di essere convocato da De la Fuente. In questo senso il Milan potrebbe rappresentare il giusto club per le intenzioni di Sergio Ramos. D’altro canto i rossoneri starebbero valutando la situazione, calcolando i pro e i contro dell’eventuale operazione.