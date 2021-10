Calciomercato Milan, riavvicinamento inaspettato: il rinnovo è vicino?

Quando Pioli chiama, Romagnoli risponde presente. Il capitano rossonero finalmente sembra aver ritrovato quella motivazione che nelle ultime stagioni era venuta meno ritrovando la titolarità e la fiducia dei tifosi. Certo, la concorrenza è tanta in quel reparto e Tomori e Kjaer sono due certezze che però non possono giocarle tutte da qui fino a giugno. Maldini era intenzionato a intervenire sul mercato ma Alessio Romagnoli sembra aver cambiato idea sul rinnovo.

Stando a quanto dichiarato da Carlo Laudisa, firma de La Gazzetta dello Sport, “il nome di Romagnoli in casa Milan prende attualità. Sino ad ora c’era stato silenzio circa questa trattativa perchè l’anno scorso il giocatore aveva perso spazio. Questa vicenda, anche per la procura di Raiola, sembrava essere chiusa ma negli ultimi giorni è cominciato un dialogo circa la permanenza del giocatore al Milan. Ha uno stipendio alto che con i bonus arriva a oltre quota 5 milioni. Il Milan fatica a confermare certe cifre e la svolta è arrivata sia grazie a un riavvicinamento con Raiola ma anche grazie allo stesso giocatore. Il capitano del Milan ha preso consapevolezza che giocare in un Milan più competitivo, anche se non titolare ma con impegni stimolanti può essere più interessante che andare a giocare fortuna altrove. Il Milan se dovesse confermare il difensore romano potrebbe evitare di andare sul mercato”.