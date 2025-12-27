Calciomercato Milan, rinnovo Maignan bloccato: Inter e Juve pronte all’assalto

Il calciomercato Milan non è diretto solo verso nuovi acquisti ma si dovrebbe concentrare anche su rinnovi e giocatori in uscita. Uno dei contratti più caldi è quello di Mike Maignan. Il portiere è in scadenza a giugno 2026, potrebbe lasciare Milanello a parametro zero.

Calciomercato Milan, ancora nessun accordo con Maignan

Ancora tutto aperto tra Milan–Maignan, il portiere francese non ha ancora trovato l’accordo definitivo per il rinnovo. Ci sarebbe già un accordo, ma solo verbale. In estate Maignan era stato vicino al Chelsea ma le richieste del Milan e la volontà di Massimiliano Allegri avevano fatto saltare tutto, con la promessa tra le parti.

Oggi il Milan ha ritrovato Maignan e la sua sicurezza, è tornato a lottare per le posizioni di vertice della classifica anche grazie alle grandi parate di Magic Mike. Il club del Diavolo ha recapitato una nuova offerta da 5,5 milioni di euro netti con bonus facili per arrivare a 7 milioni complessivi fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. La richiesta iniziale era di 7,5 milioni netti più bonus. Adesso si attende una risposta dall’estremo difensore. Intanto alla finestra restano diverse squadre, tutte pronte a portare Maignan a casa, in Italia in testa troviamo Juventus e Inter. Anche perché c’è Maignan pronto ad uscire a giugno a parametro zero. Si sono mosse alcune big della Premier League.