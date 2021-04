Zlatan Ibrahimovic è prossimo a rinnovare il suo contratto con il Milan, legandosi per un altro anno al Diavolo. Lo svedese continuerà ad essere un punto cardine del progetto rinascita rossonero, ma non dovrà sostenere da solo il peso dell’attacco. L’età avanza e anche se il 39enne oppone resistenza, non si può andare contro natura e così bisognerà trovare un vice che possa crescere sotto la sua guida e che conosca il nostro campionato.

Calciomercato Milan, il bomber lo porta Leao: super scambio

Mario Mandzukic non dà sufficienti garanzie e così la dirigenza deve necessariamente prendere un altro attaccante centrale. Paolo Maldini e Frederic Massara, sperando di poter contare sui soldi derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions League, hanno già delle idee in testa e una delle tante è Dusan Vlahovic.

Vlahovic ha 21 anni, Stefano Pioli stravede per lui così come lo stesso Zlatan Ibrahimovic. La Fiorentina al momento non scende da una valutazione di almeno 40 milioni per il proprio bomber e i rossoneri vogliono offrire una contropartita tecnica.

Secondo il giornalista di Sportmediaset, Claudio Raimondi, è possibile che nella trattativa possa essere inserito il cartellino di Rafael Leao. L’attaccante portoghese non ha completamente convinto al Milan e la dirigenza viola potrebbe decidere di scommettere su di lui per il futuro.