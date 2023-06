Calciomercato Milan, scelto il sostituto di Tonali: duello con Juve e Inter

Il Milan punta a rinforzarsi in vista della prossima stagione ma dovrà fare i conti con qualche cessione illustra. Un giocatore che potrebbe lasciare Milano nei prossimi giorni potrebbe essere Sandro Tonali. Il Newcastle è forte sul giocatore e starebbe preparando un’offerta irrinunciabile. I rossoneri però avrebbero già individuato su chi spendere i soldi acquisiti dalla cessione del centrocampista

Frattesi o Milinkovic? Il Milan ha scelto

Il Milan ha già in mente il primo obbiettivo in caso di partenza di Tonali. Si tratta di Davide Frattesi, il centrocampista ideale che vuole Pioli nella sua squadra. Juve e Inter restano in vantaggio sull’ex Roma ma nulla è ancora fatto. In alternativa c’è la pista Milinkovic-Savic anche se la strada è decisamente in salita visto l’accordo tra i bianconeri e il serbo.