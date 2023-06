Tonali-Milan, è addio? Gli aggiornamenti sulla trattativa col Newcastle

Tonali e le sirente inglesi, Milan in ansia

Tonali spaventa i tifosi del Milan, l’assalto del Newcastle è serio, pronti circa 60 milioni per strapparlo ai rossoneri, 8 a stagione al calciatore. Come riporta milannews: ‘Oggi a pranzo, in un ristorante del centro di Milano, si sono riuniti attorno allo stesso tavolo l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, il suo braccio destro Geoffrey Moncada e Giuseppe Riso, agente del centrocampista milanista’.

Tonali, Milan o addio?

Una trattativa esplosa a sorpresa che spaventa i tifosi rossoneri, cifre importanti e offerta da valutare con cautela. Decisiva potrebbe risultare la volontà del calciatore, da sempre tifoso dei rossoneri e al centro del progetto rossonero. Un’offerta importante, si attendono aggiornamenti.