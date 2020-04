Calciomercato Milan, se resta Pioli può arrivare Felipe Anderson

Stefano Pioli, nonostante le tante voci sul suo possibile addio, ha buone probabilità di continuare ad allenare il Milan nella prossima stagione. In tal senso, secondo quanto appreso da SportPaper, i rossoneri sembrano essere intenzionati a riportare in Italia Felipe Anderson, pupillo del tecnico 53enne ai tempi della Lazio.

Felipe Anderson prima dello sbarco in Italia

Prima di vestire la maglia biancoceleste, Felipe Anderson vestì la maglia del Santos. A quei tempi giocava insieme a Neymar ed era più famoso di quest’ultimo come testimoniano le parole spese da Pelé nei suoi confronti: “È giovane, ha qualità e grandi margini di miglioramento. Può diventare una stella”.

L’esplosione con la maglia della Lazio

Per il ds laziale, Igli Tare, Felipe Anderson rappresenta il più grande colpo in termini economici: prelevato dal Santos a meno di 10 mln e ceduto al West Ham a 38 mln. Nella sua stagione d’esordio il brasiliano mette a segno un solo gol in 20 presenze, ma la dirigenza confida in lui. A dicembre 2014 sigla la sua prima rete in Serie A e due settimane dopo fa doppietta all’Inter. Finirà la stagione con 11 reti e 10 assist in 37 presenze.

La cessione al West Ham e il possibile arrivo al Milan

Nel 2018, dopo aver collezionato con la maglia della Lazio 177 presenze, 34 reti e 37 assist, viene ceduto al West Ham. In Premier League non è riuscito a replicare ciò che ha fatto in Serie A e dopo quasi due anni viene inserito nella lista cedibili. In Italia Felipe Anderson ha imparato a essere un giocatore concreto e completo sotto la guida di Pioli, il quale, sempre secondo SportPaper, lo vorrebbe nuovamente con sé nell’avventura al Milan. Ivan Gazidis avrebbe già avanzato una prima richiesta agli Hammers, i quali hanno fatto sapere che vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto.