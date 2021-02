Milan: Senesi nel mirino. Per l’attacco si monitora un classe 2001

Maldini e Massara vogliono puntellare la squadra in vista della prossima stagione. Nella lista ci sono Senesi e Balogun

Domani pmeriggio il Milan giocherà una partita molto importante contro l’Inter. Un derby che potrebbe permettere ai rossoneri di riprendersi la testa della classifica. L’obiettivo principale è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, la competizione tra club più importante in Europa. Lo scudetto sarebbe un risultato incredibile ma al momento resta un sogno. Nel frattempo i dirigenti rossoneri stanno pianificando il futuro, nella lista ci sono un difensore e un giovane attaccante dell’Arsenal.

Obiettivi Senesi e Balogun

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, il Milan è pronto a sfidare il Real Madrid per aggiudicarsi Marcos Senesi. Il classe 1997 del Feyenoord, negli ultimi anni, ha avuto una crescita esponenziale tanto da catturare l’attenzione di top club europei. Il Siviglia è stato vicinissimo ad acquistarlo qualche mese fa ma poi l’argentino è rimasto in Olanda. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 20 milioni di euro; Senesi può essere una risorsa molto importante perché può essere utilizzato anche come terzino destro. L’altro profilo che il Milan vorrebbe portare in Italia è il giovane Folarin Balogun. Il classe 2001 dell’Arsenal si è messo in evidenza soprattutto in Europa League (4 presenze e 2 gol) e il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2021. Per Maldini e Massara si tratterebbe di un importante colpo a parametro zero ma soprattutto un acquisto di grande spessore per il futuro. A riferirlo è Fichajes.net.