Calciomercato Milan, sfida agguerrita per Camara

Il centrocampista dell’Olympiacos piace a Marsiglia, Roma e Fiorentina. I francesi, oggi in campo proprio contro Camara, vogliono comprarlo già a gennaio.

Ogni volta che segna, alza le braccia al cielo e ringrazia. Come dice spesso Mohamed Mady Camara, bisogna sempre avere fede perché prima o poi si viene ripagati. Nel suo caso, mediano classe 1997 dell’Olympiacos, ha funzionato.

È nato alla periferia di una capitale ormai decaduta. Conakry infatti ha prosperato a inizio ‘900, quando veniva chiamata la Parigi d’Africa. Il destino non sbaglia e infatti Camara ha iniziato la carriera da professionista in Francia, all’Ajaccio. È stata la svolta della sua vita perché da quel momento ha potuto vivere grazie allo sport che ama.

Non dimenticando mai però le sue origini, visto che gioca con la nazionale guineana dal 2018, con cui ha disputato pure l’ultima Coppa d’Africa. La squadra è stata eliminata agli ottavi contro la vincitrice finale, l’Algeria di Bennacer. Il centrocampista è stato nominato miglior giocatore del torneo ed è stato subito acquistato dal Milan. L’attenzione dei rossoneri per il giocatore allora dell’Empoli però ha portato alla visione attenta anche di Camara, che è piaciuto molto.

Calciomercato.it aggiunge che le qualità non sono sfuggite neanche a Roma e Fiorentina. Tuttavia nel 2019 non era trascorso nemmeno un anno dal suo trasferimento all’Olympiacos. In Grecia ha vinto un campionato e una coppa nazionale alzando le braccia al cielo 13 volte in 93 partite.

Il giro del mondo di Camara potrebbe avere l’Italia come prossima destinazione, ma i club di Serie A dovrebbero sbrigarsi. Il Marsiglia infatti è pronto ad acquistarlo già a gennaio. Se ci sono ancora dei dubbi riguardo il suo talento, basta guardarlo in azione stasera. Alle 21 infatti l’Olympiacos affronterà proprio la squadra francese che vuole strapparle Camara.