Calciomercato Milan, si gioca d’anticipo: Goretzka e Gila i prossimi colpi

Il calciomercato Milan gioca anche d’anticipo. Siamo ancora a gennaio ed è aperto il mercato invernale, ma il club di via Aldo Rossi è già al lavoro per provare a mettere mani su due colpi da concretizzare poi in estate. Si parla di due giocatori importanti: Mario Gila e Leon Goretzka.

Calciomercato Milan, Gila e Goretzka per giugno

Il Milan avrebbe avviato e avuto nuovi contatti tra il board rossonero e l’agenzia Roof (la stessa di Fullkrug ndr) per un aggiornamento sulla situazione del centrocampista classe 1995 Goretzka, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di luglio. Igli Tare sta cercando di ripetere il colpaccio Modric anche con il giocatore nativo di Bochum. Con i contatti dei giorni scorsi, il Milan ha anche ribadito di ritenere fuori budget le richieste d’ingaggio di Goretzka. Per mettere in porto l’affare servirà uno sforzo anche da parte del giocatore. Attenzione alla concorrenza, abbastanza spietata. Il tedesco è seguito da Barcellona e Atletico Madrid.

Per quanto riguarda il difensore della Lazio, Mario Gila piace da tempo e ha il contratto in scadenza nel 2027. I contatti con il club di Lotito sono già stati avviati e sono frequenti. Il Milan avrebbe voluto chiudere già adesso, ma per i biancocelesti è improponibile. Attualmente ogni discorso è stato rinviato a fine stagione.