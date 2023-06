Calciomercato Milan, si riapre la pista bianconera per il centrocampo

Milan, dopo la beffa Marcus Thuram, i rossoneri sono tornati a lavorare per rinforzare il centrocampo. Si riapre la pista che conduce a Lazar Samardzic.

Milan, torna di moda Samardzic

Il centrocampista dell’Udinese e’ stato una delle sorprese della stagione appena trascorsa. Andrea Sottil ha potuto godere delle prestazioni di un giocatore abile anche in zona offensiva. Il Milan ci pensa per ridare una identità alla mediana dopo l’addio di Sandro Tonali e il lungo infortunio di Ismael Bennacer, in attesa di capire se ci sono margini per un inserimento in ottica Frattesi. A rivelare la notizia e’ Gianluca Di Marzio.